Виталий Минаков: "Судьи нагло забрали победу у Шлеменко"

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков раскритиковал решение судей боя между Гегардом Мусаси и Александром Шлеменко. Арбитры присудили Мусаси победу со счетом 29:28, что вызвало недовольство болельщиков.

- Саша провел отличный поединок, у него просто отобрали и украли победу, - цитирует ТАСС Минакова. - Первый раунд он проиграл, но во втором четыре минуты доминировал, просто избивал Мусаси, а третий раунд однозначно выиграл. Здесь невозможно было отдавать победу Мусаси, тут не было даже ничьей, потому что четыре минуты второго раунда Шлеменко доминировал, у него было много четких попаданий. На пятой минуте голландец перевел в партер, но это вообще ничто по сравнению с тем, что сделал Шлеменко.

Третий раунд полностью за Шлеменко. Он должен был победить единогласным решением. Нужно подавать апелляцию, потому что даже сам Мусаси был очень удивлен, что ему победу дали. Я понимаю, если бы был равный бой, можно было бы подыграть, но, когда два раунда проходят "в одну кассу", это значит, что судьи нагло забрали победу.