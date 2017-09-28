Виталий Минаков: "Наши лиги умеют проводить очень качественные вечера. Ничем не хуже UFC"

Известный российский боец ММА Виталий Минаков после победы Александра Емельяненко над Джеронимо Дос Сантосом в интервью "СЭ" отметил, что россиянин может быть интересен западным промоутерам. Российский боец одержал победу нокаутом в своем первом бое после возвращения на ринг.

– Такой Александр может быть интересен на Западе?

– Любой конкурентоспособный боец будет интересен промоутерам Запада. Не думаю, что его где-то криминальная история повлияет в худшую сторону. Американцам, например, все равно, какое прошлое было у бойца. В целом в ММА довольно много маргинальных персонажей. Может быть, история Саши станет для него даже плюсом. Правда, в первую очередь важна его конкурентоспособность, и то, что он будет показывать в клетке.

– Как вам вообще все шоу в Москве?

– С точки зрения ивента, наши лиги умеют проводить очень качественные вечера. Ничем не хуже UFC. Иногда за счет шоу получается даже лучше. UFC вообще не стремится сделать из своих мероприятий яркое шоу. Главное для них pay per view. Наши лиги на сегодняшний день, увы, неспособны создать такой интерес к турнирам по боям. Правда, это никак не связано с уровнем боев. Тут важные многие факторы, в том числе уровень жизни в стране. (Андрей СИЗЯКИН))

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