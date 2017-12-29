Виталий Минаков: "Хабиб - фаворит боя против Барбозы"

Боец ММА Виталий Минаков считает, что нельзя с уверенностью предсказать результат боя Хабиб Нурмагомедов - Эдсон Барбоза. При этом он отметил, что российский боец является фаворитом.

– Какие ожидания от самого боя? Все-таки, наверное, Барбоза – не самый сложный из возможных соперников.

– Здесь на 100 процентов никогда нельзя сказать, вид спорта довольно-таки жесткий, контактный. Никогда нельзя утверждать, что победит тот или иной спортсмен. Но, конечно, фаворит в данном бою однозначно Хабиб – по крайней мере для меня. А каков будет результат – мы все увидим в воскресенье рано утром. Конечно, будем болеть за нашего спортсмена.

– Какими видите перспективы Нурмагомедова? Получит ли он наконец возможность сразиться за пояс?

– Если бы у меня была машина времени, мог бы вам сказать точно. Но я верю в то, что у Хабиба все получится. Не знаю, будет ли это или нет, вроде все идет хорошо – должен получить титульный бой, вроде предлагали, а тут получаются такие срывы. Есть ряд обстоятельств, который не имеет отношения к его физической форме, навыкам и умениям. Просто есть случаи и обстоятельства. Он уже многое сделал, он уже, можно сказать, чемпион. Да, пока не признанный, пока не надевший пояс. Но будем надеяться, что у него все получится, что мы увидим эту бляшку у Хабиба на плече или на животе. Будем верить и надеяться... (Елена СОБОЛЬ)