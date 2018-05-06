Виталий Минаков: "Александр Емельяненко находится в лучшей форме за всю жизнь"

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков после главного поединка турнира Russian Cagefighting Championship 2, прошедшего в Екатеринбурге, в котором Александр Емельяненко нокаутировал Габриэля Гонзагу, отметил, что получился бой ударника и борца.

– В этом поединке преимущество было в руках Александра Емельяненко. Гонзага за ним вообще в стойке не успевал. А вот в партере преимущество было у Гонзаги. Здесь получился бой ударника и борца. То есть в партере Саша ничего не мог противопоставить сопернику, а в стойке наоборот. Естественно в данной ситуации Саша правильно сделал ставку на руки в стойке, тем более такие длинные серии выбрасывал. Поэтому победа закономерна. Видно, над чем Александру надо работать – над борьбой. Что касается Гонзаги, он настолько разнообразный и интересный борец, ему удавалось без всяких проблем переводить поединок в партер. Саше нужно взять на заметку и сделать выводы на будущее. А так вообще он молодец, привел себя в очень хорошую форму. И скорость феноменальная для тяжеловеса.

– Гонзага не выступал два года. Это сказывалось?

– Александр тоже три года не выступал. На нем это сказалось? Все зависит от того, насколько ты мотивирован, насколько ты хочешь выступать, как тренируешься. Гонзага никогда не отличался скоростью, какой-то разнообразностью. Тем не менее, он является опасным соперником. Он вытягивал очень хорошие бои, то есть это боец хорошей закалки. Гонзага провел бой так, как он обычно проводил эти бои. Может, он был не настолько вынослив, как раньше. Мне так показалось. Он пассивно вел бой, не обострял, работал вторым номером, а в партере просто вязал. Он сбивал в партер, но потом не пытался произвести ни болевые, ни удушающие действия. Просто контролировал, тянул время. Это говорит о том, что либо ему просто не хватило времени на подготовку, либо что-то с выносливостью. Если бы он был хорошо готов, то просто не держал бы соперника в партере, а пытался что-то сделать.

– Александр Емельяненко был больше мотивирован?

– Он сейчас находится в своей лучшей форме за всю свою спортивную жизнь, на мой взгляд. Видно, что провел большую работу, чтобы вернуть себе нормальные физические кондиции. Человек отпахал, и находится на режиме. Мотивация у него на самом деле колоссальная, потому что мы знаем события последних лет, которые происходили у него в жизни. Видимо, он достиг пола и от него оттолкнулся и теперь прыгает вверх. У него – подъем. И дай бог, чтобы он был как можно дольше и выше. Качество жизни у него поменялось однозначно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)