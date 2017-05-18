Виктор Немков: "Емельяненко на бое с Маркесом не будет"

Боец Fedor Team Виктор Немков подчеркнул, что морально хорошо подготовился к поединку с бразильцем Ронни Маркесом, который пройдет 19 мая на турнире M-1 Challenge 77 в Сочи. По словам россиянина, самое главное - согнать вес.

- Кто приедет за вас поболеть? - вопрос Немкову.

- Много друзей собирается, брат уже приехал. Приедут ребята из нашей команды, в том числе те, кто помогал готовиться. Федора Емельяненко не будет, но обещали присутствовать Анатолий Токов и Валентин Молдавский. Со мной в углу работают брат и Владимир Михайлович Воронов.

- Как настроены?

- Морально готов, в принципе, хорошо. На сто процентов. Сейчас самое главное сделать вес, пройти взвешивание, и уже буду настраиваться на поединок. В этот раз чего-то тяжело вес уходит, не знаю почему. Бывает, что сгонка проходит легко, просто незаметно, но не в этот раз. Гоняю со 103 кг, примерно десять килограммов, тяжело и психологически, и физически.

- Глобально сейчас какие цели перед собой ставите?

- Пока у меня бой в М-1, а дальше будем отталкиваться от предстоящего поединка. Пока более конкретных планов нет.

- Правильно понимаю, что есть желание договориться с Bellator, где уже выступают многие ребята из Fedor Team?

- Посмотрим, почему бы и нет. (Елена СОБОЛЬ)