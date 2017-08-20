Вице-президент Союза ММА России: "Испытал шок от гибели бойцов в Чечне"

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин назвал гибель бойцов Мансура Денилханова и Арсена Каракетова в ДТП в Чеченской Республике огромной трагедией. Он признался, что в случившееся невозможно поверить.

Отметим, что турнир под эгидой студенческой лиги ММА в Грозном, запланированный на сегодня, 20 августа, был отменен из-за смерти молодых спортсменов. Еще два бойца Дмитрий Суродеев и Александр Колесников в настоящее время находятся под наблюдением врачей, а Сергей Денисов отделался легкими травмами.

- Когда я узнал о случившейся с ребятами трагедии, то испытал просто шок, - цитирует "Р-Спорт" Габдуллина. - Любое подобное происшествие является трагедией. Я сам в прошлом профессиональный спортсмен и немало ездил на сборы и соревнования. Приношу свои искренние соболезнования от Союза ММА России родным и близким погибших ребят. И желаю скорейшего восстановления тем спортсменам, за здоровье и жизнь которых борются врачи. Надеюсь, что все они поправятся.

Все спортсмены, тренеры, руководители - это наши союзники в продвижении нашего вида спорта. И в любую такую трагедию просто невозможно поверить.