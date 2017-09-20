Великие Луки примут первенства России среди юношей и юниоров по ММА

С 22 по 24 сентября в Великих Луках пройдет первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет и первенство России по смешанному боевому единоборству среди юниоров 18-20 лет. Организаторы соревнований: Союз ММА России, Псковская областная федерация ММА при поддержке комитета региона по физической культуре и спорту и администрации Великих Лук.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из различных федеральных округов России. По итогам будут сформированы сборные команды России, которые в дальнейшем поедут на первенство мира и Европы.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев: "Одним из приоритетных направлений деятельности Союза ММА России является развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва. Изначально мы использовали методику подготовки, опираясь на смежные виды спорта, другие школы единоборства. Сейчас мы уже можем говорить о формировании и развитии собственной школы подготовки. Без детско-юношеского спорта, без собственных бойцов, воспитанных от азов, мы конечно, оказались бы соревновательной системо. Но уже есть результаты нашей работы , – выстроена система детско-юношеских соревнований: система отбора, селекции, вывода лучших на первенство России с последующим формированием сборных команд страны по разным возрастам и их участием на международных соревнований. Так что смело можно говорить, что мы успешно преодолели устаревший стереотип, ММА – не "система соревнований", а полноценный и перспективный вид спорта".