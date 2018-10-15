Василий Шестаков: "Емельяненко в очередной раз доказал всему миру, что является легендой ММА"

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил, что Федор Емельяненко с первых секунд боя с Чейлом Сонненом показал, что является фаворитом. Поединок, проходивший в рамках Bellator 208, звершился техническим нокаутом в первом раунде после серии ударов.

- Федор в очередной раз доказал всему миру, что он как был, так и остается легендой смешанных единоборств, - приводят "Известия" слова Шестакова. - С первых секунд боя Емельяненко подтвердил статус фаворита, совершив две точные атаки, в результате которых соперник оказывался на настиле. Впоследствии российский самбист не оставил ни единого шанса Чейлу Соннену, демонстрируя преимущество в ударной технике и в борьбе.