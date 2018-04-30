Василий Шестаков: "Емельяненко доказал случайность поражения от Митриона"

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отметил, что Федор Емельяненко в бою с Фрэнком Миром продемонстрировал блестящую технику. По его словам, победа над американцем доказала, что Последний император случайно уступил Мэтту Митриону.

– От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества поздравляю Федора Емельяненко с победой, – приводят "Известия" слова Шестакова. — Федор в очередной раз продемонстрировал блестящую технику как в стойке, так и в партере, проявив бойцовский характер и способность держать удар.

Федор победил соперника, превосходящего его в весе, легенду UFC Фрэнка Мира техническим нокаутом на первой минуте первого раунда. Этим боем Федор в очередной раз доказал всему миру, что он по-прежнему является великим спортсменом и что последнее поражение от Мэтта Митриона было досадной случайностью.