Василевский проиграл Дураеву в первом раунде

В Москве на турнире лиги АСВ прошел бой за пояс чемпиона в среднем весе между Вячеславом Василевским и Альбертом Дураевым. Победу нокаутом в первом раунде одержал Дураев.

Для 29-летнего Василевского это 6 поражение при 31 победе. Для 28-летнего Дураева эта победа стала 11-й (10 досрочно, 1 решением) при 3 поражениях

Отметим, что поединок между Василевским и Дураевым должен был пройти 18 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, но Василевский получил серьезную травму уха и снялся с боя. Бой перенесли на 15 апреля, но тогда в октагон из-за проблем со здоровьем не смог выйти Дураев.