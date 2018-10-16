"Ваши сыновья и дочери будут смотреть". Бывший чемпион UFC осудил Хабиба за поведение после боя с Конором

Бывший чемпион UFC в легком весе Бенсон Хендерсон осудил россиянина Хабиба Нурмагомедова за поведение после окончания титуального боя с Конором Макгрегором.

"Для меня не важно, чем вы, ребята, занимаетесь. Вы можете быть репортерами, операторами, бойцами. Неважно, что вы делаете в своей жизни. Самое главное - как вы себя ведете. Ваши сыновья и дочери будут смотреть на том, что вы натворили.



Это все показывают по ТВ. Как вы это будете объяснять: "Ой, он говорил обо мне плохо, поэтому я выпрыгнул из октагона"? Твоему сыну исполнится пять лет, он подойдет к тебе и скажет: "Один мальчик обидел меня в школе".



И что ты ему ответишь? Скажешь ему, пойти и побить его? Нет! Следите за тем, как вы себя ведете. Вы - профессиональные спортсмены! Вы должны соответствовать самому высокому уровню, - заявил Хендерсон в эфире FightSports.Tv.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов после победы над Макгрегором (четвертый раунд, удушающий) рванул в зал, набросившись на тренера ирландца по бразильскому джиу-джитсу 25-летнего американца Диллона Дэниса. В зале завязалась масштабная потасовка.