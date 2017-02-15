Вадим Немков: "Думаю, Емельяненко досрочно победит Митриона"

Двукратный чемпион мира по боевому самбо Вадим Немков выразил мнение, что титулованный боец смешанного стиля Федор Емельяненко досрочно победит американца Мэтта Митриона. Поединок состоится 18 февраля в Сан-Хосе.

- Мы работали с Федором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день, - цитирует "Р-Спорт" Немкова. - Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, и сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жестко. Федор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжелый, я видел пару боев Митриона, соперник очень серьезный - и сам бьет, но и пропускает. Федор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше.

Думаю, что Федор удивлять не будет - будет работать так, как и положено действовать с левшой, закручивая его в правую сторону. И будет руками и ногами разбивать соперника. Бой, видимо, будет проходить в стойке. А если в партере, то там американец пропускает и болевые приемы, и удушающие. В стойке будет тяжелее, у Митриона очень сильный удар, лаки-панч.