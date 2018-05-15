Вадим Финкельштейн: "Турнир М-1 Challehge 92 станет важнейшим событием для Санкт-Петербурга"

24 мая российский боец ММА Сергей Харитонов проведет поединок в Санкт-Петерубрге против соотечественника Антона Вязигина. Супер-бой станет главным событием турнира М-1 Challehge 92.

- Предстоящий турнир М-1 Challehge 92 и супер-бой с участием звезды ММА Сергея Харитонова станет не только важнейшим спортивным событием для Санкт-Петербурга, но также не менее значимым и для светско-культурной жизни города, - приводит пресс-служба турнира слова главы Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) и президента М-1 Global Вадима Финкельштейна. - Приятно сознавать, что влиятельные люди России, представители политической и бизнес элиты смогут наблюдать поединки мировых звезд ММА на нашей уникальной домашней Арене М-1.



В активе 37-летнего Харитонова, который в настоящий момент имеет контракт с Bellator, 27 побед и шесть поражений в ММА.





