Вадим Финкельштейн: "Можем отметить юбилей М-1 на Крестовском острове"

Президент промоутерской компании "М-1 Global" Вадим Финкельштейн рассказал о том, что он планирует отметить юбилей М-1 турниром на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

– Мы стараемся завершить строительство "Арены М-1" в этом году, но наш юбилей, судя по всему, придется справлять в другом месте. В этом году исполняется 20 лет нашей компании, в 1997 году прошел самый первый бой. Планируем отметить круглую дату с размахом. Возможно, даже проведем бои на новом стадионе на Крестовском острове. (Сергей ЯРЕМЕНКО)