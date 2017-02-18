Вадим Финкельштейн: "Митрион – неудобный соперник для Емельяненко"

Экс-менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн ждет интересного поединка между легендарным спортсменом и Мэттом Митрионом и считает, что свою роль сыграет опыт.

– Жду интересного поединка, потому что оппонент очень серьезный, – сказал Финкельштейн. – В этом бое есть интрига. Будем болеть за Федора. Есть соперники, у кого имеются те или иные слабые стороны, а у Мэтта Митриона, мне кажется, все стороны сильные. Это неудобный соперник. И здесь уже сыграет роль опыт.

– На процедуре взвешивания американец перевесил российского бойца на девять килограммов.

– Это не критично, потому что Федор сражался и с более тяжелыми бойцам. В его карьере практически все его оппоненты весили больше и были выше. Это не имеет значения.

– Американец – фаворит боя, на ваш взгляд?

– Я бы так не сказал. Мне кажется, что Федор является фаворитом. Но мы же смотрим со своей стороны, а они со своей. Повторю, Митрион – очень опасный оппонент, и я жду интересного боя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)