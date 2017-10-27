Вадим Финкельштейн: "Александр Емельяненко заслужил, что Федор с ним не разговаривает"

Бывший промоутер российских бойцов Александра и Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн считает, что младший брат поступил неправильно, раскритиковав в СМИ старшего. По его словам, Александр заслужил то, что Федор с ним не разговаривает.

Ранее Емельяненко-младший заявил о том, что он не общается с братом уже десять лет.

– Александр поступил невоспитанно по отношению к Феде. У меня нет слов, чтобы выразить свое возмущение, – приводит RT слова Финкельштейна. – Федор прав в этой ситуации, но самое главное – я не понимаю, зачем так себя ведет его брат.

Он сейчас занимается пиаром, а ему уже неважно, хороший это пиар или плохой. И делает он это умышленно. Репутация у него не самая хорошая, но ему без разницы: главное – о нем снова говорят. Александр должен извиниться перед Федором и замолчать. Саша заслужил то, что брат с ним не разговаривает.