Вадим Финкельштейн: "Александр Емельяненко уже настолько достал Федора, что тот просто не выдержал"

Бывший промоутер российских бойцов Александра и Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн в интервью RT выразил мнение, что поведение младшего брата, который в СМИ раскритиковал старшего, – позор. По его словам, Федор всю жизнь заботился об Александре.
– В каких отношениях вы были с Александром? – вопрос Финкельштейну.
– Мои партнеры лично водили его на тренировку, возили по залам. Сам Емельяненко какое-то время жил в моем доме в Нидерландах. Он ни копейки за это не заплатил. И после этого он мне руки не подаст? Я клянусь, в жизни я ему ничего плохого не сделал. Смешно слышать бред, который он несет.
– Вам наверняка обидно слышать такие слова от Александра?
– Я уже ничему не удивляюсь. Некоторые его интервью читаю, в которых он говорит, что развивает ММА, демагогию разводит. Что он там развивает? Поведение Саши – позор.
– Прав ли Александр, когда говорит такое СМИ?
– Нет, конечно. Я бы не стал так говорить о Федоре. Даже его брат не выдержал. На Федю это не похоже. Обычно он не отвечает на подобные вещи. Александр его настолько достал своим поведением и недисциплинированностью, что у него лопнуло терпение. Федор всю жизнь о нем заботился.
Он меня лично просил набраться терпения, хотя я ему говорил, что уже не могу с ним работать. Но Саша не слушает никого, у него нет авторитетов. Когда у него были какие-то проблемы, Федор срывался и ехал выручать, где бы ни находился.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/443523-finkelshtein-intervyu-emelyanenko-skandal
Хидетоши Наката
Надо отдать должное Федору, имея такого братца, он всегда сохраняет лицо и достоинство.
09:31