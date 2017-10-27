Вадим Финкельштейн: "Александр Емельяненко уже настолько достал Федора, что тот просто не выдержал"

Бывший промоутер российских бойцов Александра и Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн в интервью RT выразил мнение, что поведение младшего брата, который в СМИ раскритиковал старшего, – позор. По его словам, Федор всю жизнь заботился об Александре.

– В каких отношениях вы были с Александром? – вопрос Финкельштейну.

– Мои партнеры лично водили его на тренировку, возили по залам. Сам Емельяненко какое-то время жил в моем доме в Нидерландах. Он ни копейки за это не заплатил. И после этого он мне руки не подаст? Я клянусь, в жизни я ему ничего плохого не сделал. Смешно слышать бред, который он несет.

– Вам наверняка обидно слышать такие слова от Александра?

– Я уже ничему не удивляюсь. Некоторые его интервью читаю, в которых он говорит, что развивает ММА, демагогию разводит. Что он там развивает? Поведение Саши – позор.

– Прав ли Александр, когда говорит такое СМИ?

– Нет, конечно. Я бы не стал так говорить о Федоре. Даже его брат не выдержал. На Федю это не похоже. Обычно он не отвечает на подобные вещи. Александр его настолько достал своим поведением и недисциплинированностью, что у него лопнуло терпение. Федор всю жизнь о нем заботился.

Он меня лично просил набраться терпения, хотя я ему говорил, что уже не могу с ним работать. Но Саша не слушает никого, у него нет авторитетов. Когда у него были какие-то проблемы, Федор срывался и ехал выручать, где бы ни находился.