Вадим Финкельштейн: "Александр Емельяненко не готовился к бою с Монсоном, он был в конкретном запое"

Бывший промоутер российских бойцов Александра и Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн в интервью RT не подтвердил информацию о том, что братья не общаются уже десять лет. При этом он выразил уверенность в том, что Федор просто устал следить за Александром.

– Александр в интервью говорит, что десять лет не общается с Федором. Они действительно столько лет не разговаривают друг с другом? – вопрос Финкельштейну.

– Я не могу утверждать точно, но последняя капля – бой Саши с Джеффом Монсоном (поединок состоялся 15 ноября 2012 года. – Прим. "СЭ"). Александр к нему не готовился. Он был в конкретном запое. В зале его не видели. Он просто прятался. Мы с Федором нашли его еле-еле за две-три недели до поединка. Привезли его ко мне в офис в Санкт-Петербург. Тренер Эдуард Широбоков его откачивал и занимался подготовкой. Но сами понимаете, что времени подготовиться к бою практически не было. Разумеется, он проиграл.

– Что было потом?

– Он пришел ко мне и сказал: "Вадик, дай мне матч-реванш". Конечно, я его не послушал. К любому бою надо готовиться, а так можно подставить не только себя, но и своего промоутера.

На следующий день он приехал ко мне домой трезвый, поклялся, что с алкоголем покончено и что он берется за дело. Федор – свидетель, он был со мной в этот момент, хотя я думал, что Саша опять уйдет в запой после поражения. Он, сидя между мной и Федором, дал слово, но прошло несколько дней – и случилась история, когда Александр устроил пьяный дебош во время перелета из Москвы в Барнаул. Мне люди звонят и спрашивают, что с ним делать, а я им прямо так и говорю: "Закройте его в КПЗ, он успокоится". После этого случая я сказал, что с Александром больше работать не буду. Мне такой боец не нужен.