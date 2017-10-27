17:47 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Вадим Филькенштейн: "Александр Емельяненко всю жизнь портит репутацию"


Бывший менеджер бойцов смешанных единоборств Александра и Федора Емельяненко Вадим Филькенштейн отметил в интервью "СЭ", что младший брат просто эксплуатирует фамилию. В последнее время братья начали ссориться, обмениваясь репликами в СМИ.

– Я не исключаю, что Александр будет интересен другим, потому что у него фамилия Емельяненко. Если бы у него была фамилия Иванов, он бы вообще никому не был нужен. С его поведением про него бы давно все забыли, – подчеркнул Филькенштейн. – Всю жизнь он пользуется Федором, а тут берет и оскорбляет его… Мне просто обидно за фамилию Емельяненко. Повторюсь, все, что сказал Федор – абсолютная правда. Все, что сказал Саша, – наполовину ложь и приукрашивание. Как, например, то, что я подвел к нему людей в ресторане. Да, я подвел, но зачем ты с ними куда-то едешь?

– Можно ли сказать, что Александр наносит фамилии Емельяненко только вред?

– Конечно. Он всю жизнь портит репутацию. Федор – человек, который идет вперед, а этот тащит все назад. И я приложил немало усилий для раскрутки фамилии Емельяненко. Мало того, что я приобретал телеправа на бои Федора и Саши, так я еще и программу на НТВ за свой счет делал. Мне это стоило порядка 20 тысяч долларов в месяц. Я платил и не жалею сейчас, потому что меня возмущало, что во всем мире знали братьев Емельяненко, а в России с ними никто не здоровался. А Саша несет бред, что он такой хороший и развивал ММА в России, имел права и так далее. Он вообще к развитию никакого отношения не имел. Какие он права имел? Ну что за бред?! Кто тебе просто так даст права? Pride? Их надо купить для начала. (Андрей СИЗЯКИН)

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