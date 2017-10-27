Вадим Филькенштейн: "Александр Емельяненко - неуправляемый человек"

Бывший менеджер бойцов смешанных единоборств Александра и Федора Емельяненко Вадим Филькенштейн в интервью "СЭ" отметил, что младший брат неуправляем. Он не понимает, почему тот стал агрессивно высказываться в его адрес и в адрес старшего брата в прессе.

– Как на всю эту ситуацию смотрит семья Емельяненко?

– Если честно, не знаю. Мать наверняка переживает. А как она еще может смотреть на это? Поймите, Саша – неуправляемый человек. Он же еще сказал, что руки мне не подаст. Интересно – за что? За все добро, которое я для него сделал? Я ему всю жизнь помогал. Интересно, как я мог его использовать?! Если его послушать, то его все использовали – и Федор, и я, и другие.

– Александр утверждает, что его бой с Филипповичем не состоялся из-за травмы. Правда?

– Это полная глупость! Федор, например, несколько раз отказывался от этого боя. Говорил: "Давайте не в июле, а попозже, потому что мне нужно подготовиться". А то, что рассказывает Саша: мол, он встал на защиту брата – это его какие-то больные фантазии. Может быть, ему вообще это приснилось? И Федор ответил на этот вопрос, что они были против этого боя. В принципе, как и я. Но Саша начал орать, что он готов, и все в таком духе. Саша же вообще излишне самоуверенный человек. А сейчас он винит брата. Это неправда! Я живой свидетель той ситуации, и все контракты и для Феди, и для Саши составлял я. (Андрей СИЗЯКИН)

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