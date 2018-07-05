В UFC не стали искать Ортеге нового соперника

Руководство UFC решило не искать нового соперника американцу Брайну Ортеге. Его оппонентом по поединку в рамках турнира UFC 226 (7 июля, Лас-Вегас) должен был стать чемпион промуошена в полулегком весе Макс Холлоуэй.
Поединок был отменен из-за того, что у последнего были выявлены симптомы сотрясения мозга.
"Что произошло, то произошло. Разберемся с этим потом", – написал в Твиттере Ортега.
Примечательно, что Холлоуэй снимается с боя в третий раз подряд. В феврале из-за травмы ноги он не вышел на защиту титула против американца Фрэнки Эдгара. В апреле он должен был заменить соотечественника Тони Фергюсона в бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова во время процедуры сгонки веса.
It is what it is. We’ll run this shit later. pic.twitter.com/Ua1q4k4okR– Brian Ortega (@BrianTcity) 5 июля 2018 г.