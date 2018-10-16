В США начали принимать ставки на исход боя Нурмагомедов - Мейвезер

Одна из американских букмекерских контор открыла линию по приему ставок на исход поединка между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшем чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, информирует proboxingodds.com. Непобежденный американец в возможном поединке по правилам бокса выступает явным фаворитом - ставки идут из расчета примерно 10 к 1 в его пользу.

Ранее, Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера, на что последний ответил согласием.

Хабиб является непобежденным в ММА. В своей карьере он провел 27 поединков. Мейвезера никто не смог победить в ринге. Он провел 50 боев в разных весовых категориях. Оба спортсмена в своих последних поединках одержали победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Мейвезер отреагировал на вызов Хабиба. Все из-за денег

