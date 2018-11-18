В Росгвардии прокомментировали убийство сотрудника чемпионом мира по рукопашному бою в Махачкале

В пресс-службе Росгвардии по республике Дагестан прокомментировали “СЭ” инцидент, который произошел в ночь с субботы на воскресенье в Махачкале – в одном из городских ресторанов в результате конфликта между посетителями был застрелен сотрудник Росгвардии. Подозреваемый в совершении преступления – чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев.

– Следственные действия по данному инциденту продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", – сообщили в пресс-службе.

– Стрелявший в сотрудника Росгвардии задержан?

– Мачиев находится в больнице. Наш сотрудник его ранил. В отношении подозреваемого ведутся следственные действия.

– Сотрудник Росгвардии не был при исполнении?

– Верно. Он пытался предотвратить противоправные действия двух группировок гражданских лиц – между ними возник конфликт. В ходе этих действий он получил смертельное ранение и скончался на месте.

– Подозреваемый один?

– Двое. Мачиев, как уже говорил, в больнице, второй скрылся с места происшествия. Оперативно-следственные действия ведутся. Конкретно по его личности пока ничего не могу сказать. Нужно со следственным комитетом связаться, он этим занимается.

– У Мачиева тяжелое состояние?

– Ранение в бедро. В каком он состоянии, не знаю, но точно в реанимации, поэтому информацию мне не сообщают. (Арман Мкртчян)