В Минспорта организаторам боев в Грозном рекомендовано согласовывать их и с Союзом ММА Емельяненко

Министерство спорта России на своем официальном сайте подтвердило рабочее заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса о проведении 4 октября в Грозном международного турнира по профессиональным боям ММА Grand-Prix Akhmat 2016 Final. В заседании приняли участие представители Минспорта России, Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту, Российского союза боевых искусств, Общероссийской общественной организации Союз смешанных боевых единоборств ММА России и других заинтересованных структур.

В ходе всестороннего обсуждения рабочая группа пришла к выводу, что соревнования в возрастной группе 18 лет и старше были проведены по правилам, не имеющим существенных отличий от правил вида спорта "смешанное боевое единоборство (ММА)", утвержденных в установленном порядке.

При этом в показательных выступлениях в рамках указанного мероприятия приняли участие дети в возрасте 8–10 лет, что является нарушением правил вида спорта "смешанное боевое единоборство (ММА)".

Кроме того, турнир не являлся официальным спортивным соревнованием, так как не был согласован с Минспорта России и Общероссийской общественной организацией "Союз смешанных боевых единоборств "ММА" России" и отсутствовал в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год. Более того, данное мероприятие не было включено в календарный план спортивных соревнований и физкультурных мероприятий Чеченской Республики.

По итогам заседания рабочей группой приняты следующие решения:

1. В целях предотвращения подобных нарушений при проведении международных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Чеченской Республики рекомендовать Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту впредь согласовывать их проведение с Минспорта России и общероссийскими спортивными федерациями, аккредитованными по соответствующим видам спорта.



2. Минспорта России дополнительно направить руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в общероссийские спортивные федерации письма с напоминанием о недопустимости проведения спортивных соревнований без учета требований законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, обратив особое внимание на соблюдение минимального допустимого возраста участников соревнований.

Напомним, глава Союз ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей и главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко. И все нелицеприятные сообщения в адрес Последнего Императора были удалены со страниц Инстаграма.