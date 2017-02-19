03:38 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

В команде Емельяненко разочарованы переносом боя с Митрионом

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Денис Курилов, член команды бойца ММА Федора Емельяненко, отметил, что российская сторона разочарована переносом боя с американцем Мэттом Митрионом. Поединок должен был состояться сегодня, но был отменен из-за того, что у американца были найдены камни в почках.

- О том, что Митрион не сможет принять участие в бое, мы узнали в 11 утра по местному времени, - приводит ТАСС слова Курилова. - Организаторы уже не успевали найти замену. Очень обидно, что так произошло, поскольку мы проделали очень большой объем работы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035989

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