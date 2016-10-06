В клубе "Ахмат" хотят, чтобы Емельяненко извинился

Руководитель бойцовского клуба "Ахмат" Адам Ахмадов заявил, что в организации ждут извинений от президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир, проводившийся в Грозном под эгидой клуба "Ахмат", за то, что в его рамках прошли бои с участием несовершеннолетних детей. Сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что произошедшее является поводом для расследования надзорными органами.

– Мы и дальше будем проводить свои турниры в том формате, в котором пожелаем, если это будет оставаться в рамках закона, – цитирует ТАСС Ахмадова. – Что касается встречи с Федором, то если он захочет, то руководство клуба, разумеется, пойдет на этот шаг. Именно он начал высказывать свое недовольство, не мы. Со своей стороны мы готовы уладить этот конфликт. Если Федор принесет извинения, то мы, естественно, их примем.

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?