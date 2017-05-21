В Fight Nights подчеркивают: "С бойцами, избившими Габдуллина, нам не по пути"

Генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев подчеркнул, что необходимо разобраться в неприятной ситуации с судьей Радмиром Габдуллиным. Напомним, что в отеле Казахстана после турнира Fight Nights Global был избит заместитель президента союза ММА России Федора Емельяненко – судья Радмир Габдуллин. Судя по видео, в номер судьи турнира вошли двое, похожие на братьев-бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых.

– Необходимо детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, – приводит "Лайф" слова Гаджиева. – Могу уверенно сказать, что со спортсменами, которые позволили себе подобное деяние, нам не по пути.