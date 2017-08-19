В допинг-пробе отстраненного Дус Сантуса обнаружен диуретик

Представитель бывшего чемпиона UFC Жуниора Дус Сантуса Клаудиа Гуэдэш сообщила, что спортсмен был снят с турнира UFC 215 из-за обнаружения в его допинг-пробе диуретика. Она отметила, что сторона бойца запросила вскрытие пробы А.

- Проба Жуниора дала положительный результат на гидрохлоротиазид, - цитирует MMA Junkie Гуэдэш. - Это запрещенный USADA диуретик. Он используется для маскировки следов допинга. Мы не знаем, откуда он взялся. Он много раз сдавал кровь и мочу - в них ни разу не нашли запрещенных препаратов.

Мы попросили вскрыть пробу Б, но скорее всего ее результат такой же, как и у пробы А. Мы начали изучать добавки и препараты Жуниора, чтобы понять, не было ли в них запрещенного вещества.