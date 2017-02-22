08:42 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

В Bellator исключили возможность проведения боя Емельяненко - Минаков

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Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что проведение боя между российскими бойцами ММА Федором Емельяненко и Виталием Минаковым в рамках организации невозможно. Оба бойца имеют контракты с Bellator, бой Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом был перенесен из-за проблем со здоровьем у последнего. Минаков по контракту с организацией должен провести еще четыре поединка.

– Нет, такого боя точно не будет, – цитирует ТАСС Кокера. – В Bellator есть масса интересных соперников как для Емельяненко, так и для Минакова. Не имеет смысла сводить их.

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http://tass.ru/sport/4044007

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