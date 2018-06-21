Украинец Крылов может выступить на турнире UFC в Москве

Руководитель Fight Nights Global Камил Гаджиев сказал, что украинский боец смешанного стиля, чемпион организации Никита Крылов может вернуться в UFC, где он выступал с 2013 по 2016 год. По словам главы российского промоушена, контракт 26-летнего спортсмена с FNG истекает в августе.

– У Никиты Крылова заканчивается контракт с организацией, он завершается уже через два месяца – в августе. За два месяца мы Никите ничего не предложим, но, возможно, он продолжит карьеру в UFC, – цитирует ТАСС Гаджиева.

Крылов получил от Fight Nights Global разрешение на ведение переговоров с UFC. Он может выступить на турнире организации в Москве, который пройдет 15 сентября.