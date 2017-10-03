UFC пожертвует 1 миллион долларов пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе

Президент UFC Дана Уайт заявил, что организация сделает пожертвование в размере 1 миллиона долларов пострадавшим от стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе, сообщает Sportsnet.

В Вегасе уже в субботу пройдет UFC 216. На данный момент сообщается, что мероприятие будет проходить по плану, до поступления уведомлений.

Напомним, что в воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля. На данный момент известно о 58 погибших и более 500 пострадавших.