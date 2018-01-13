UFC пока не договорилась о проведении турнира в России в 2018 году

Директор по коммуникациям UFC Виктория Конлан сказала, что руководство промоушена пока не договорилось о проведении турнира в России в 2018 году. По ее словам, организация активно работает в этом направлении.

- UFC продолжает продвигаться на российском рынке и активно работает над тем, чтобы организовать свое первое событие в России в 2018 году, - цитирует ТАСС Конлан. - В качестве стандартной операционной процедуры UFC бронирует даты на площадках по всему миру, чтобы постоянно развивать свой бренд на международном уровне и демонстрировать поклонникам боевых единоборств события мирового масштаба.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 14 или 15 сентября в Москве состоится шоу UFC. В рамках мероприятия может состояться бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова. Среди его наиболее вероятных соперников называется ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор.

Нурмагомедов против Макгрегора в Москве. Это реально?