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UFC подтвердил бой Волков – Льюис на турнире с Хабибом и Конором


Пресс-служба UFC официально объявила о проведении боя Александр ВолковДеррик Льюис в Лас-Вегасе 6 октября.

Сообщается, что поединок россиянина и американца станет сo-главным боем турнира UFC299. Главным событием вечера в Лас-Вегасе станет поединок между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, в его активе 39 побед и шесть поражений. Льюис за карьеру одержал 20 побед при пяти поражениях.​

 

Co-главный бой #UFC229 _ @TheBeastUFC против @Volkov_Alex 🔥🔥🔥

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 14 Авг 2018 в 1:30 PDT

 

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