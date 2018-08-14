UFC подтвердил бой Волков – Льюис на турнире с Хабибом и Конором

Пресс-служба UFC официально объявила о проведении боя Александр Волков – Деррик Льюис в Лас-Вегасе 6 октября.

Сообщается, что поединок россиянина и американца станет сo-главным боем турнира UFC299. Главным событием вечера в Лас-Вегасе станет поединок между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, в его активе 39 побед и шесть поражений. Льюис за карьеру одержал 20 побед при пяти поражениях.​