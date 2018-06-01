UFC оптимизировал цены на билеты на первый турнир в России

Руководство UFC оптимизировало цены на билеты на первый турнир организации в России. Об этом сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу. По его словам, максимальная стоимость билета - 32 тысячи рублей, минимальная - 1,5 тысячи рублей.

Первый турнир организации в России пройдет 15 сентября в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, вместимость площадки составит порядка 17 тысяч зрителей. В главном поединке турнира встретятся россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант. Также на турнире могут выступить россияне Забит Магомедшарипов, Майрбек Тайсумов, Ислам Махачев, Рустам Хабилов и другие. В пятницу билеты на турнир поступят в открытую продажу.

- Мы не можем прямо так сказать, что мы снизили цены на билеты, - цитирует ТАСС Шоу. - Просто в России существует достаточно большая часть населения, которая хотела бы попасть на UFC. В итоге мы сделали так, чтобы быть уверенными в том, что каждый, кто хочет посетить турнир, сможет сделать это.

Если человек хочет находится ближе к октагону, он может сделать это за вполне адекватную цену, меньшую по сравнению с теми, которые есть на наших международных турнирах.

Билеты на турнире UFC в Гамбурге стоят на порядок выше - от 47 евро до 1,252 евро (от 3400 до 90870 рублей).