UFC объявил об отстранении Тухугова, атаковавшего Макгрегора

UFC официально объявил, что Артем Лобов будет драться на турнире UFC Fight Night 138 не с Зубайрой Тухуговым, а Майклом Джонсоном. Событие состоится 27 октября.

- Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невад, - отмечается в сообщении UFC.

Ранее Тухугов принимал активное участие в беспорядках после поединка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Также сообщалось, что Нурмагомедов может разорвать контракт с UFC в случае дисквалификации Тухугова.