UFC намерен лишить Макгрегора пояса и сделать бой Нурмагомедов – Фергюсон титульным

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что организация намерена сделать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном титульным. Он также добавил, что ирландец Конор Макгрегор, который не выходил на ринг полтора года, будет лишен пояса.

– Если Конор выйдет на ринг в сентябре, то с момента предыдущего боя пройдет два года, что нечестно по отношению к другим бойцам, – приводит MMAJunkie слова Уайта. - Мы все любим Макгрегора, но в таком случае пояс должен переходить к другому бойцу. Мы выставим чемпионский пояс в бою Хабиба против Тони, над чем сейчас работаем, а Макгрегор в случае своего возвращения сразу же получит титульный поединок.

Напомним, бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен состояться в апреле 2018 года.

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