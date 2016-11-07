У Харитонова нет проблем со здоровьем после нокаута

Руслан Кривуша, тренер бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, сообщил, что у спортсмена нет проблем со здоровьем. 4 ноября россиянин уступил нокаутом в своем дебютном бою в Bellator Джейви Айяле и получил сотрясение мозга. Сейчас Харитонов готовится к своему следующему поединку против бразильца Франсиско Сандро да Силву Безерру, который состоится 3 декабря.

- Сергей психологически очень сильный человек, он воспринимает любое поражение как то, через что нужно перешагнуть, - приводит "Р-Спорт" слова Кривуши. - На следующий день Сергей уже шутил, был в хорошем настроении, понимая, что нужно двигаться дальше. Угроз для здоровья нет, мы прошли полное обследование. Все нормально – лишь легкое сотрясение, поэтому выступать 3 декабря он будет. Сейчас будем изучать соперника.

В общем, опасений по здоровью нет, Сергей уже чувствует себя отлично. Соперник по 3 декабря – середнячок, который хорошо борется, но не сказать, что это ударник. Bellator для Сергея точно не закончен. У Сергея контракт, поэтому у него там будут бои. Пока мы не можем сказать, когда будет следующий бой. Думаю, что не раньше, чем через два месяца мы узнаем следующего соперника.