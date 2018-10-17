Тухугов ответил Кадырову: "Мы еще покажем, насколько мы хлесткие"

Боец UFC Зубайра Тухугов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Ранее руководитель высказался о драке Тухугова с Конором Макгрегором после турнира UFC 229, отметив, что это не по нашему.
- Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых, - написал Зубайра в своем Инстаграме. - Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоем лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб "Ахмат" и горжусь этим!
Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие.
Напомним, ранее стало известно, что Тухугова могут уволить из UFC после того, как он запрыгнул в октагон и ударил Макгрегора после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229. Он был отстранен руководством американского промоушена от боя с Артемом Лобовым из команды Конора. За это Хабиб пригрозил уйти из организации вместе с Тухуговым, который входит в его команду.
Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цун) и где бы я не находился я всегда представляю клуб "Ахмат" и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат @za_kadyrov_95 мы ещё покажем им насколько мы хлесткие☝️☝️☝️ #кадыров#чечня#россия#заКадырова #ахматсила#зубайр#тухугов