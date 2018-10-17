Тухугов ответил Кадырову: "Мы еще покажем, насколько мы хлесткие"

Боец UFC Зубайра Тухугов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Ранее руководитель высказался о драке Тухугова с Конором Макгрегором после турнира UFC 229, отметив, что это не по нашему.



- Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых, - написал Зубайра в своем Инстаграме. - Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоем лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб "Ахмат" и горжусь этим!



Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы еще покажем им, насколько мы хлесткие.

Напомним, ранее стало известно, что Тухугова могут уволить из UFC после того, как он запрыгнул в октагон и ударил Макгрегора после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229. Он был отстранен руководством американского промоушена от боя с Артемом Лобовым из команды Конора. За это Хабиб пригрозил уйти из организации вместе с Тухуговым, который входит в его команду.