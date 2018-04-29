Тренер сборной России по ММА: "Емельяненко готов выиграть этот Гран-при"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай после боя Федора Емельяненко и Фрэнка Мира за выход в полуфинал Гран-при Bellator в тяжелом весе отметил, что ему стало тревожно, когда американец попал в первой же атаке.

– Ожидали, что Федор Емельяненко так быстро победит?

– Ожидать приходится всякого. Все-таки это тяжелый вес. Как показывает история боев Федора и других бойцов, в тяжелом весе во многом ситуацию определяет точный удар. И когда он произойдет – это вопрос времени. Естественно, я верил в Федора. Я всегда в него верю. Прежде всего, мы друзья. Для меня это человек – легенда. Очень рад, что Федор победил. Видел по его манере, что он набрал очень хорошую форму, серьезно настроился на бой. Он готов побеждать, идти дальше и выиграть это Гран-при. Это читается в его глазах.

– Стало ли вам тревожно, когда Мир попал в первой же атаке?

– Конечно. Любое попадание – это тревожно. Неизвестно, чем дальше закончится ситуация, как сможет среагировать наш боец. Но он справился с ситуацией, вошел из нее. Ну а в стойке Федор уже развил преимущество и все очень здорово получилось.

– Теперь Емельяненко предстоит драться с Чейлом Сонненом. Каковы шансы Федора?

– Насколько я знаю Соннена, он отличный борец. Буду болеть за Федора. Если он подойдет к бою в такой же форме, как сейчас, с такой же концентрацией, то думаю, что выиграет не только полуфинал, но и весь Гран-при. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)