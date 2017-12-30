Тренер Нурмагомедова: "В борьбе у Барбозы нет никаких шансов"

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес перед боем с бразильцем Эдсоном Барбозой в рамках шоу UFC 219 отметил, что если поединок перейдет в партер, то победа точно достанется россиянину. Однако он подчеркнул, что Хабиб способен выиграть и в стойке.

– Хабиб не такой однообразный боец, как может кому-то показаться, – цитирует ТАСС Мендеса. – Конечно, если он переведет Барбозу в борьбу, то победит без шансов. Но Нурмагомедов может хорошо вести бой и в стойке, на моей памяти он не проиграл ни одного спарринга с 2011 года. Хабиб очень опасен для Барбозы во всех смыслах.

Поединок состоится в ночь на 31 декабря. Ориентировочное время начала поединка – 7.30 по московскому времени. В активе Нурмагомедова 24 победы в 24 боях. Барбоза провел в октагоне 23 поединка, одержав 19 побед при 4 поражениях.

"СЭ" покажет бой Хабиб Нурмагомедов – Эдсон Барбоза в прямом эфире