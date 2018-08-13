Тренер Макгрегора верит в победу Конора над Хабибом. Нокаутом

Тренер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора Оуэн Родди не сомневается в том, что его подопечный победит действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова. Кроме того, специалист полагает, что поединок между ирландцем и россиянином завершится нокаутом последнего.

– Думаю, Конор попадет Хабибу в челюсть и вырубит его, – цитирует ESPN Родди. –Это только вопрос времени. Мне кажется, что если Конор попадет в начале первого раунда, тогда же все и закончится. После этого попадания все будет написано на лице Хабиба.

Я жду победы нокаутом. Либо в первом, либо во втором раунде. Мало кто может вынести удар Конора. Не думаю, что Хабиб в их числе.

Напомним, бой Нурмагомедов – Макгрегор пройдет в рамках UFC 229 6 октября в Лас-Вегасе.

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Титулы не имеют значения. Ради чего подерутся Нурмагомедов и Макгрегор