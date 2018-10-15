Тренер Макгрегора назвал причину поражения Нурмагомедову и заявил о реванше

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана отметил, что подопечный одержим идеей реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, Макгрегор не смог показать свой настоящий потенциал из-за оборонительной тактики и длительного перерыва в выступлениях. Напомним, Нурмагомедов победил удушающим приемом в четвертом раунде.

– Как тренер я понимаю, что было бы лучше подраться сначала с этим парнем, потом с этим парнем, – цитирует Кавано ESPN. – Однако жизнь Конора настолько насыщенна, что у него просто нет желания драться с кем-то еще, кроме Хабиба. Именно этот бой вызывает в нем огонь. Это напоминает мне его поведение после поражения от Диаса. Тогда в нем тоже разгорелся настоящий пожар. Он хотел реванша и тренировался как зверь, чтобы победить.

Думаю, что следующим соперником Макгрегора вновь должен стать Нурмагомедов. Что касается возможных поединков с Энтони Петтисом и Тони Фергюсоном, то они прекрасные бойцы. Однако я не уверен, что Конор заинтересован в каком-то другом бое, кроме поединка с Хабибом.

Думаю, наша подготовка к бою с Нурмагомедовым несла слишком оборонительный характер. Конор – отличный атакующий боец. В прошедшем бою, когда он получал возможность атаковать, то это был не тот Конор, которого мы видели в поединке с Эдди Альваресом.

Он не дрался почти два года. Раньше я говорил, что это никак не повлияет на него. Однако теперь, прокручивая бой в голове, я понимаю, что простой сказался. Он просто не бил так же опасно, как и всегда.