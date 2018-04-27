Тренер Макгрегора: "Конор сказал, что поедет в Сибирь и будет тащить сани по снегу"

Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по боксу, в эфире ВВС Radio сообщил, что ирландец хотел бы провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, бывший чемпион UFC собирается готовиться к поединку в Сибири.

- Знаете, Конор это всегда непредсказуемость, - приводит Allboxing слова Родди. - Конор очень забавный. Сразу после боя с Мейвезером мы сидели с ним, он повернулся и сказал: "Идут разговоры про мой бой с Хабибом. Я могу сделать это в России. Знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем все как в "Рокки". Мы отправимся в Сибирь и будем тренироваться в снегу. Я надену ярмо и буду тащить сани по снегу".

Я смеялся в голос, а он был абсолютно серьезен. "Давай сделаем это", – сказал мне Конор. Я ему ответил: "Я не поеду в Сибирь". Но что есть, то есть. Он может. Конор может вытворять безумные вещи. Это мы в нем и любим. Немногие это смогли бы сделать. Но он мне сказал: "Хорошо, я поеду в Россию и сражусь с тобой на твоей территории просто ради того, чтобы показать кто я такой". Бой был бы впечатляющим. Я не знаю, что дальше будет. Но я бы хотел это увидеть.