Тренер Макгрегора: "Конор хотел боя с Малиньяджи по правилам ММА"

Тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что ирландский боец хотел провести бой по правилам ММА с экс-чемпионом мира Полом Малиньяджи. Американский боксер был спарринг-партнером Макгрегора при подготовке к бою с Флойдом Мейвезером.

Отметим, что незадолго до поединка, который завершился поражением ирландца, Малиньяджи покинул лагерь Макгрегора. Это было связано с тем, что боец опубликовал в интернете фотографии, на которых изображено, что он якобы отправил боксера в нокдаун. Сам Малиньяджи отрицал это, заявляя, что оказался на канвасе после толчка со стороны Макгрегора.

- Конору хотелось этого. Он говорил мне: "Давай вытащим его в октагон", - цитирует BoxingScene Кавану. – Я сказал ему, что это невозможно. Зачем Полу ММА? Он никогда не дрался там.