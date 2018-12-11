Тренер Макгрегора Кавана не исключил, что больше не будет работать с Конором

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана отметил, что может покинуть спортсмена. Он подчеркнул, что пока не видит мотивации для продолжения работы с ирландцем.

– Ему придется убеждать меня, – цитирует MMA Fighting Кавану. – Мне нравится наш путь, но нужна веская мотивация. Ею может стать новый бой с Диасом, потому что нам был обещан этот поединок. Это может быть повторный бой с Нурмагомедовым. Но если Конор мне скажет: "Они хотят, чтобы я дрался с этим парнем", я лишь пожелаю ему удачи.

У Конора сейчас жена и двое детей. Я не хочу, чтобы он получал слишком много ударов. Хабиб наносил ему удары, которых Конор никогда раньше не получал. Даже Супермену в какой-то момент нужно остановиться.