Тренер Конора: "Виски приносит Конору больше денег, чем борьба. Вернется ли он? Не знаю"

Тренер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана не знает, вернется ли его подопечный в октагон. Последний бой он провел в октябре, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову чемпионский пояс UFC в легком весе.

- Будет ли он драться снова? Не знаю. Честно, не знаю, - цитирует Bloody Elbow Кавану. - Я знаю его как человека и знаю, что ему тяжело будет вернуться после двух поражений, пусть одно из них и было по правилам бокса.

Ему 30 лет, у него двое детей, он заключил крупную сделку по виски, оно ему приносит больше денег, чем когда-либо приносили бои. Вам хочется вставать по утрам, чтобы получать кулаками по лицу. Я так не думаю.

Но он может завтра мне позвонить и сказать: "Зачем ты это сказал? У меня бой в марте". Поэтому не знаю.