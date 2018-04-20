Тренер Федора Емельяненко – о подготовке к бою с Миром: "Значительная часть тренировок акцентирована на бой в партере"

Тренер бойца MMA Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал, как проходит подготовка россиянина к бою с Фрэнком Миром, который состоится 28 апреля. По словам Тайссе, большая часть тренировок посвящена работе в партере и спаррингам. Отметим, что готовиться к встрече с Миром Емельяненко начал в начале марта в Старом Осколе, после чего перебрался в Голландию.

– Если смотреть статистику Sherdog, Фрэнк Мир выиграл 50 процентов своих боев сдачей противника, а сам никогда не сдавался. Короче говоря, он является опасным бойцом, с хорошей техникой в партере. Поэтому значительная часть тренировок Федора в Голландии была акцентирована на бой в партере. Здесь отрабатывались все аспекты: как атакующие, так и, конечно же, оборонительные. Ведущим во время этих тренировок был углубленный анализ боя Фрэнка Мира, – цитирует Тайссе официальная страница команды Емельяненко в Инстаграме. – С Федором мы много работали над его техникой в стойке: как над атакой, так и над защитой. Мы провели очень много спаррингов. Разные бойцы с голландским стилем кикбоксинга пришли поддержать Федора во время тренировок.

Бой между Емельяненко и Миром состоится в рамках 1/4 финала турнира "Гран-при" за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Для россиянина это будет второй бой в организации Bellator. Первый прошел в июне 2017 года, тогда Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону в первом раунде.