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Тренер Емельяненко - о бое с Миром: "Мы просто молились за Федора"


Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков отметил, что команда российского бойца, не присутствовавшая в ночь на воскресенье в Чикаго, надеялась на его победу над американцем Фрэнком Миром и молилась за него.

Емельяненко одержал победу над экс-чемпионом UFC Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator. 41-летний россиянин отправил в нокаут соперника менее чем за минуту с момента начала поединка. В полуфинале Емельяненко встретится с 41-летним представителем США Чейлом Сонненом.

- Если честно, мы просто молились за Федора. Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное – без травм. В конечном итоге Федя нас порадовал, я очень счастлив. Это очень здорово, что он выиграл, - цитирует Мичкова "РИА Новости".

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https://rsport.ria.ru/fights/20180429/1136182275.html

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