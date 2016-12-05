Тренер Емельяненко: "Федор начнет подготовку к бою с Митрионом в январе"

Тренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов подчеркнул, что подготовка спортсмена к поединку против Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 171 в США начнется в январе. По его словам, на данный момент Последний Император поддерживает форму за счет регулярных тренировок. Напомним, бой между Емельяненко и Митрионом запланирован на 18 февраля 2017 года.

- Сейчас Федор поддерживает форму за счет регулярных тренировок, - приводит "Р-Спорт" слова Воронова. - А основная часть подготовки начнется сразу после Нового года, в первых числах января - уже более динамичная. Все тренировочные сборы будут проходить только в России - в Старом Осколе и Москве. Решения о месте проведения первого тренировочного сбора пока не принято.