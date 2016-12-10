Травмы обеих рук не позволили Абдурахимову довести бой UFC до победы

Шамиль Абдурахимов был отправлен в клинику после боя. Фото Союз ММА России

Россиянин Шамиль Абдурахимов в ночь на 10 декабря в главном бою вечера UFC не смог довести до победы встречу с Дерриком Льюисом из-за травм обеих рук. Сразу после боя российского спортсмена доставили в клинику, где было сделано медицинское обследование, которое выявило перелом со смещением большого пальца левой руки и трещину правой ключицы.

- С третьего раунда начал чувствовать сильную тянущую боль в области ключицы, "на автомате" продолжал выбрасывать навстречу руку, - приводит пресс-служба спортсмена его слова. - В четвертом раунде я уже не мог рукой сделать захват, боль в районе ключицы стала просто невыносимой.

Сейчас Абдурахимову предстоит операция и как минимум двухмесячный реабилитационный период по восстановлению.